Екатеринбург, 1 июня, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Изначально в ведомстве планировали построить здание на улице Машинной. Но затем было принято решение провести реконструкцию нынешнего здания управления на улице Вайнера, 4, в самом центре города. Причиной для реконструкции было названо то, что имеющееся здание не отвечает современным задачам.

tyyytty Здание Управления ФСБ России по Свердловской области

Согласно проекту, здание должно иметь г-образную форму. Его главный фасад будет выходить, как и сейчас, на улицу Вайнера. На ней здание будет в пять-восемь этажей, а по мере удаления вглубь квартала достигнет 13−20 этажей. Цвета фасадов планируется белыми и жёлто-коричневыми.

Отметим, члены градсовета в целом согласились с этажностью здания. Но расцветка фасадов и то, что в ходе реконструкции планируется снос здания конструктивизма, не нашло у них понимания. В результате проект был отправлен на доработку.

Это решение градсовета уже вызвало отклики у горожан. «Когда хотят — могут», говорят жители Екатеринбурга, вспоминая аналогичное заседание совета по вопросу о реконструкции торгового центра «Пассаж». Тогда общественники и некоторые архитекторы предостерегали от одобрения проекта реконструкции, но к ним не прислушались. В результате, сейчас здание на месте бывшего универмага «Пассаж» возвышается над находящимся рядом с ним зданием администрации Екатеринбурга. По убеждению некоторых экспертов, внешний вид площади 1905 года, где они находятся, был испорчен.

Также читайте: Инвалиды обвинили новый екатеринбургский ТРЦ в недоступности

Также не обошлось без скандалов и строительство торгового центра «Европа», расположенного напротив управления ФСБ и здания администрации города. Тогда при строительстве объекта были утрачены старинные дома.

Добавим, сейчас здание ФСБ на Вайнера, 4, состоит в основном из четырёх этажей. В непосредственной близости от него находятся объекты культурного наследия. Среди них Театральный институт, в котором ранее находилась женская гимназия, дом купца Бородина, дом Рязанова и гостиница Атаманова.

Отметим, после доработки проект может быть вновь вынесен на заседание градсовета. Так, сегодня же архитекторы утвердили ранее отклонённый проект 100-метровой башни. Этот объект станет доминантой квартала, который будет построен в районе улиц Московская, Шейнкмана и Радищева. Квартал будет состоять из жилых домов и делового комплекса.