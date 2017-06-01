Брюссель, 1 июня, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Миллиардер-финансист Джордж Сорос заявил, что Европейский союз находится в экзистенциальном кризисе. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Американский миллиардер считает, что Европейский союз пора обновить, в частности, обновить те европейские договоры, которые должны заставить ЕС работать лучше, и дать странам-членам более широкий выбор вариантов действий, когда речь идёт об интеграции.

Выступая на Брюссельском экономическом форуме, Сорос заявил, что Евросоюзу необходимо преодолеть нынешний «экзистенциальный кризис», чтобы справиться с ростом антиевропейских настроений, ксенофобии и победить окружающие «враждебные силы».

Также Сорос рекомендовал евробюрократам не отвлекаться на предстоящие переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, а нужно продолжить свою работу, чтобы восстановить доверие граждан оставшихся в наднациональном объединении стран.