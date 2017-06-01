Ставрополь, 1 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края нашли резервы для увеличения средств в помощь пострадавшим от паводка. Правительство региона приняло законопроект об увеличении резервного фонда региона с 60 млн рублей до 750 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Средства удалось получить за счет сверхпоступлений налога на прибыль на 72%, сообщила глава Минфина региона Лариса Калинченко. После принятия документа в правительстве, поправки в бюджет должны быть одобрены Думой Ставрополья. Внеочередное заседание назначено на 2 июня, сообщили ИА REGNUM в парламенте.

Средства фонда будут направлены на компенсации пострадавшим от паводка и восстановление разрушенной инфраструктуры. Однако предварительно сумма ущерба рассчитана в размере 2,3 млрд рублей. Средств резервного фонда недостаточно. Власти региона договариваются с федеральным центром о возмещении недостающей суммы из средств федерального бюджета. Средства собираются и на специальном счёте Фонда социальной поддержки населения края, где уже отложено 1,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на компенсацию от стихии в крае рассичтывают 8144 человека. 31 мая началась выплата компенсации в размере 10 тыс. рублей. Ее получили уже свыше 1,5 тыс. человек. 1 июня дня начались выплаты компенсаций за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь на нее претендуют 105 жителей сёл Левокумка и Первомайское Минераловодского городского округа.

Порядка 300 человек полностью утратили жилье и претендуют на получение государственных жилищных сертификатов. В федеральных органах власти уже согласован вопрос возмещения утраченного жилья пострадавшим от паводка на Ставрополье. Собрать документы для получения сертификатов людям помогут в МФЦ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, вода после паводка на Ставрополье постепенно уходит. Идет расчистка домов, территорий, дорог. 163 комиссии обследуют дома и ведут подсчет ущерба. Так, после паводка от мусора и ила расчистили 1230 подворий, 51,9 км дорог. Вывезено порядка 1,5 тыс. 903 м3 мусора.

Свет вернулся в 3520 домов, газ — в 1684 дома.

Более 1,4 тыс. человек получили прививки от гепатита и дизентерии. Уничтожено более тонны погибших домашних животных и птиц.

Угроза паводка на Ставрополье сохраняется 2 июня. В крае продолжаются дожди. Синоптики не исключают сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром до 20 м/с.