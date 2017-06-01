Петрозаводск, 1 июня, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Петрозаводском суде рассматривалось ходатайство Следственного комитета об аресте руководителя карельского Управтодора Алексея Никитина. Следователи заявили, что Никитинможет скрыться от следствия или повлиять на свидетелей. Поэтому его нужно заключить под стражу, пишет информационное агентство «Республика Карелия». Сегодня суд уже удовлетворил такое же ходатайство следственных органов в отношении заместителя Никитина Игоря Новокшонова, проходящего вместе с ним по одному уголовному делу. Последнего арестовали на два месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Адвокат Алексея Никитина заявил встречное ходатайство — о продлении срока задержания на 72 часа. Суд удовлетворил просьбу защиты.

Напомним, Следственный комитет Карелии возбудил уголовное в отношении руководителя управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина и его зама Игоря Новокшонова. По версии следствия, руководители вымогали взятки у частных фирм, занимающихся проектированием, строительством, ремонтом и содержанием дорог. Обоим вменяется получение взяток на общую сумму почти три миллиона рублей.