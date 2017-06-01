Вашингтон, 1 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Трио журналистов названного издания — Стефании Кирхгесснер, Ник Хопкинс и Люк Гардинг — рассказывают, что в орбиту причастных включен отныне и Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) и один из инициаторов движения за выход Великобритании из Евросоюза. Фарадж привлек внимание ФБР «из-за его отношений с лицами, которые связаны со штабом Трампа и Джулианом Асанжем».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Не исключено, конечно, что на основании известной теории четырех (пяти, шести) рукопожатий подтянуть к делу можно и все оставшееся население Земли, хотя авторы об этом пока не говорят. Зато напоминают, что в прошлом году WikiLeaks опубликовал тысячи писем Хиллари Клинтон, «подорвавших ей избирательную кампанию» и вообще, организация Ассанжа «через третьих лиц контактировала с Россией, согласно показаниям, данным бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном».

«Фараджа не обвиняют в противозаконной деятельности, — пишут корреспонденты. — Но на основании сообщений из различных источников, следователи выстраивают схему, в которой линия, соединяющая две крайние точки (имеются в виду Трамп и Кремль, Ассанж и Кремль, Трамп и Ассанж — прим ИА REGNUM ), слишком часто проходит через Фараджа.

Представитель экс-лидера UKIP заявил изданию, что «Найджел никогда не встречался с российскими функционерами» и назвал вопросы, задаваемые журналистами The Guardian «граничащими с истерией».

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По свидетельству газеты, «Фараджа в 2012 году знакомили со Стивом Бэнноном, ставшим позднее стратегом Трампа». Однако Найджел, по словам авторов, интересовал Бэннона, «как коллега, разбирающийся в политических движениях Европы крайне правого толка». В ходе общения с будущим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа британец «познакомился с многими людьми, среди которых были и лица, знающие Джеффа Сешнса, тогдашнего сенатора, а ныне — Генерального прокурора США».

Сколько рукопожатий Фараджу не хватило до Владимира Путина, издание не сообщает.