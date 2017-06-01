Анкара, 1 июня, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Турция планирует построить стену на границе с Ираком и Ираном, аналогичную той, которая возводится на границе с Сирией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 1 июня сообщает Associated Press.

Эжен Делакруа. Турецкий всадник на фоне пейзажа. 1825

В настоящий момент завершено строительство 650-километрового участка стены вдоль 911-километровой границы с Сирией, заявил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что Турция стремится возвести стену вдоль всей своей границы с Сирией.

«Мы также возведем стену на иракской границе и в определенных районах вдоль иранской границы», — заявил президент Турции.

Напомним, в 2016 году пограничная служба Турции зафиксировала более 57 тыс. попыток незаконного пересечения границы, 89% случаев пришлось на турецко-сирийскую границу.