Киев, 1 июня, 2017, 21:08 — ИА Регнум. На Украине совершено нападение на Адама Осмаева, проходившего по делу о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. О факте обстрела сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

По его словам, нападение «на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году были участниками батальона полиции «Киев-2» Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено на Подоле в Киеве.

«Нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама», — написал Шевченко в своем Facebook.

Жена Осмаева ответным огнём ранила нападавшего. В настоящее время Адам Осмаев и человек, стрелявший в него, с огнестрельными ранениями находятся в больнице. По факту нападения ведутся следственные действия.

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Напомним, выходец из Чечни Адам Осмаев был задержан в Одессе 4 февраля 2012 года по подозрению в совершении взрыва на улице Тираспольской в январе 2012-го. Как считало СБУ, он входил в террористическую группировку, которая планировала покушение на президента РФ Владимира Путина.

Ранее Осмаев был объявлен в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. В банду входили также Руслан Мадаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин. После задержания Осмаев показал, что заказчиком покушения на Путина выступал лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. ФСБ РФ вынесла постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации покушения на Владимира Путина.

В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал Адама Осмаева виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинение требовало для подсудимого максимальной меры — пяти лет лишения свободы. Однако суд с учетом мнения защиты освободил Осмаева прямо в зале суда.

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