Москва, 1 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. «Компания «Яндекс.Украина» включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам», — заявил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиров.

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В «Яндексе» отметили, что сотрудникам компании из Одессы и Киева предложена работа в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Украины ввело санкции против ряда российских интернет-компаний, в частности, «Яндекса», Mail.Ru Group, а также российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Правоохранительные органы Украины провели обыски в офисах «Яндекса». Компания обвиняется в передаче в Россию личных данных пользователей. Никаких доказательств этих обвинений представлено не было.