Вашингтон, 1 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Читайте также: BMW отзовет 230 тыс. автомобилей в США из-за дефекта подушек безопасности

Lupin Подушка безопасности

Согласно данным Национального управления США по безопасности движения автотранспорта, к середине мая 2017 года заменены только 15 млн 800 тыс. из 46 млн 200 тыс. подушек безопасности Takata, хотя отзывная кампания началась ещё в 2015 году.

Нельсон заявил, что около 8 млн 800 тыс. автовладельцев получили уведомления о необходимости проведения ремонтных работ, однако в сервисных центрах им сказали, что в настоящее время запасных частей нет.

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Напомним, воздушные насосы японских подушек безопасности Takata, в которых используется нитрат аммония, могут взорваться и поразить водителя или переднего пассажира шрапнелью из металлических осколков.

В настоящее время в мире зарегистрировано 16 смертельных случаев из-за неисправности подушек безопасности Takata, более 180 человек получили ранения.