Москва, 1 июня, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий круг кандидатов в Совфед, на которых не распространяется «ценз оседлости», внесли в Госдуму члены верхней палаты парламента Андрей Клишас и Андрей Кутепов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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Предлагается дополнить закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» нормой, расширяющей перечень лиц, на которых не распространяется требование о постоянном проживании на территории субъекта РФ.

В случае принятия закона «ценз оседлости» не будет распространяться на кандидата, который на день голосования на выборах соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации имеет воинское звание высшего офицерского состава или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.

«Высший офицерский и руководящий состав может направляться в длительные служебные командировки для прохождения службы в различные субъекты Российской Федерации. Таким образом, исключение данного требования для указанной категории лиц обусловлено порядком исполнения ими своих обязанностей», — указали авторы.

Сейчас пятилетний «ценз оседлости» кандидатов в сенаторы, которые были избраны в Совфед от региона и намерены представлять его в верхней палате парламента. Депутат Госдумы будет освобожден от аналогичных требований, если он был избран одномандатником или по партийному списку в составе региональной группы от субъекта, который он будет представлять в Совфеде. Кроме того, ограничение не будет распространяться на кандидатов, которые не менее пяти лет являются или были федеральными госслужащими в своем регионе.