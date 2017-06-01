Уфа, 1 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Башкирия вошла в десятку лучших регионов по итогам социально-экономического развития за 2016 год согласно данным рейтинга социально-экономического положения регионов РИА «Рейтинг», опубликованного к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, социально-экономическое развитие Башкирии растет за счёт количества, а для перехода к инновационной экономике время неумолимо требует повышения качества.

ИА REGNUM Лето. Башкирия

Республика улучшила свои позиции на два пункта и находится сейчас на восьмом месте среди 85 регионов страны. По сообщениям СМИ, Башкирия уверенно входит в пятерку лидеров среди регионов России по валовому региональному продукту, имеет устойчивые деловые связи с многочисленными зарубежными партнерами. Регион ежегодно посещает порядка 40 официальных иностранных делегаций. Общий объем инвестиций в республику вырос за прошлый год на 4,2% и составил около 362 млрд рублей на фоне общероссийского снижения почти на 1%.

Взгляд экономиста

По мнению экономиста Константина Кузьминых, состав первой десятки регионов рейтинга социально-экономического положения субъектов хорошо иллюстрирует структуру российской экономики. В нее вошли финансовые и интеллектуальные центры страны, ряд промышленно развитых регионов, а также значительное число тех субъектов РФ, где сосредоточено главное материальное богатство России — нефть и газ.

Согласно результатам рейтинга в 2016 году Башкирия и ещё 33 региона улучшили свои позиции. Республика поднялась с интегральным баллом 60,759 по итогам 2016 года на две строки вверх с 10 на 8 место. Башкирия показала стабильно хороший результат в статистическом блоке «Масштаб экономики». Здесь она увеличила объем производимых товаров и услуг — с 1845 до 1870,67 млрд рублей, и по численности занятых в экономике — 1,89 537 млн человек (предыдущий годовой показатель без изменений) и та же 8 строчка в рейтинге).

По доле прибыльных предприятий Башкирия на шестом месте. Высокое значение данного показателя — 79,5%, оставшегося без изменений за год, свидетельствует о стабильности экономического развития, так как убыточность предприятий, с одной стороны, может привести к сокращению объемов производства и внутреннего регионального продукта, с другой стороны, к сокращению доходов населения и, следовательно, к ухудшению уровня жизни. Доля прибыльных предприятий характеризует стабильное финансовое положение компаний на территории Башкирии и эффективность их деятельности.

Ключевые показатели эффективности экономики на одного жителя выше, чем в прошлом году, но оставляют желать лучшего, так как здесь влияют два фактора: отраслевая специализация и большая численность населения. Башкирия занимает 7 место по численности населения и имеет высокую долю населения пенсионного возраста. Здесь объем произведенных товаров и услуг в расчете на одного жителя растет: 2014 год — 418,17 тыс.; 2015 — 453,12 тыс. и 2016 год — 459,74 тыс. рублей на человека. Башкирия за год усилила показатель по инвестициям в основной капитал в расчете на одного жителя — с 77,8 до 88,71 тыс. рублей. Доходы бюджета на одного жителя возросли с 43,67 до 47,97 тыс. рублей, что характеризует рост возможности администрации для развития региона и сохранения социальной стабильности.

В социальном блоке по итогам 2016 года денежные доходы населения превышают стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2,22 раза — Башкирия здесь держится на 19 месте. Республика прибавила в продолжительности жизни до 71 года за счёт снижения детской смертности и выполняет прошлогодний план правительства региона по увеличению за четыре года продолжительности жизни до 72 лет. Основная причина смертности и невысокой продолжительности жизни — недостаточно серьезное отношение жителей республики к собственному здоровью.

Выводы по Башкирии, сделанные собеседником ИА REGNUM : «В целом социально-экономическая ситуация по РИА «Рейтинг» в республике стабильно улучшается по сравнению с другими регионами Российской Федерации, сама Башкирия остается «лакомым» кусочком для инвесторов. В то же время существуют «подводные камни», выражающиеся в том, что рост экономики происходит за счёт крупного бизнеса — 20%, а рост малого бизнеса очень незначителен — всего 1,3%. Невелика результативность в инновационном развитии и производстве инноваций. Социально-экономическое развитие Башкирии растет за счёт количества, а время неумолимо требует качества для перехода к инновационной экономике. И чем раньше регионы начнут вкладывать в интеллектуальное развитие и современный менеджмент, тем эффективней будут результаты труда трудящихся, от профессионализма которых будет зависеть не только будущее республики, но и Российской Федерации.

Взгляд политолога

Менее оптимистично настроен политолог Дмитрий Михайличеко. Как считает эксперт, опубликованный доклад «диагностирует удручающее состояние экономики страны». Это выражается и в том, что в не самой, мягко говоря, отсталой области — Омской — индекс роста розничной торговли составил 86,6%. По словам эксперта, для этого показателя лучше бы было бы назвать таблицу «Индекс падения розничной торговли», потому что в большинстве субъектов РФ не удалось достичь показателей 2015 года. Иными словами, у большинства регионов объемы торговли сократились.

По итогам 2016 года темпы падения ВВП России уменьшились до 0,2% (в 2015 году этот показатель, согласно официальным данным, был зафиксирован на уровне 3,7%), и при определенных условиях прогнозируется «слабый восстановительный рост» в 2017 году.

Если посмотреть таблицу «долги регионов федеральному центру» можно понять, что ни один, ни два и даже не пять, а гораздо больше регионов имеют долги в отношении федерального центра превышающие их годовые бюджеты. Это свидетельствует о близком к дефолтному состоянию региональных экономик ряда субъектов федерации. Характерно, что при такой слабой экономике разговоров о реформах в стране нет. «Элиты к ним не готовы и создается впечатление, что их все устраивает. Можно согласиться с озвученным на ПМЭФ тезисом Алексея Кудрина о том, что Россия впустую, а я бы сказал, бездарно, тратит столь драгоценное время», — удручен Михайличенко.

«Что касается позиций Башкирии, то они демонстрируют, что у республики прочный экономический фундамент. Башкирия, в отличие от соседней Татарии, дисциплинированно выполнила установки федерального центра на увеличение профицита консолидированного бюджета. Также достаточно неплохие показатели Башкирии в развитии промышленности и сельского хозяйства. Однако для качественного развития, а не экстенсивного роста, стране нужна принципиальная иная модель экономики и развитие, прежде всего, постиндустриальной сферы», — резюмировал политолог. .