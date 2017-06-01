Подгорица, 1 июня, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Сообщается, что власти Черногории на основании решения Европейского совета сформировали черный список, в который были внесены 149 граждан Российской Федерации и Украины.

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Полный список людей, попавших под санкции, не публикуется. Известно, что в черногорский черный список попали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатический скандал между Россией и Черногорией разгорелся после того, как депутат правящей Демократической партии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту «Внуково». Оказалось, что Вуковичу был запрещен въезд в Российскую Федерацию.