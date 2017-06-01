Загреб, 1 июня, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Тысячи граждан Хорватии собрались в столице страны, чтобы призвать правительство провести реформирование системы образования, 1 июня сообщает Associated Press.

Nathan Keirn Протест

Митинги проводились в Загребе и еще нескольких города Хорватии. Организаторы протеста потребовали отставки министра образования и науки Паво Барисича.

Протестующие обвинили правительство в поощрении консервативных ценностей и нетерпимости на фоне роста правых взглядов в стране, потребовав привести систему образования в соответствии со стандартами других стран Европейского союза.

Напомним, Хорватия вошла в состав Европейского союза в 2013 году. В 2016 году в подобных протестах приняли участие десятки тысяч человек.