Депутат Госдумы Владимир Жутинков намерен отказаться от мандата
Москва, 1 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Жутенков является членом комитета по аграрным вопросам, в Госдуме представляет Брянскую область, избирался как одномандатник.
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Владимир Жутенков
До избрания в Госдуму Жутенков был депутатом Брянской облдумы. В 2016 году Жутенков задекларировал доход в 107 млн рублей, а также земельный участок площадью 1520 кв. м и жилой дом в 432 кв. м.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, постановление о досрочном прекращении полномочий Марата Сафина внес в Госдуму комитет по регламенту.