Москва, 1 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Жутенков является членом комитета по аграрным вопросам, в Госдуме представляет Брянскую область, избирался как одномандатник.

Er.ru Владимир Жутенков

До избрания в Госдуму Жутенков был депутатом Брянской облдумы. В 2016 году Жутенков задекларировал доход в 107 млн рублей, а также земельный участок площадью 1520 кв. м и жилой дом в 432 кв. м.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постановление о досрочном прекращении полномочий Марата Сафина внес в Госдуму комитет по регламенту.