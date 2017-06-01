Москва, 1 июня, 2017, 20:23 — ИА Регнум. «Единая Россия» активно включится в выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по разработке плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, в День защиты детей, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На днях президент Владимир Путин подписал Указ об объявлении в РФ Десятилетия детства и поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Наша фракция и партия «Единая Россия» вместе с правительством и общественными организациями активно включатся в выполнение поручения», — отметил Васильев.

За последние годы государством и обществом сделано не мало для того, чтобы дети росли здоровыми, чтобы они могли реализовать свои таланты в творчестве и спорте, добивались успеха в учебе, чтобы ни один ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, не остался без поддержки и помощи государства, общества, добрых людей, отметил парламентарий.

«Эта работа приносит плоды. Почти в четыре раза сократилась материнская и в три раза детская смертность по сравнению с 1990 годом, за последние три года прирост населения составляет 30 тыс. человек ежегодно. Такого не было с 1991 года. Все больше семей с двумя и тремя детьми», — констатировал депутат Госдумы.

Принятые меры по поддержке различных форм семейного устройства детей-сирот увеличили в два раза (с конца 2012 года) число усыновленных и взятых под опеку гражданами РФ, отметил он.

В середине февраля 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева утвердить проект «Десятилетие детства» до 1 июня — Дня защиты детей. Уже есть наработки по этому проекту, говорила она. Предполагается, что в рамках этого десятилетия правительство будет на каждые три бюджетных года разрабатывать конкретную программу мероприятий, посвященных детству.