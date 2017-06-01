Челябинск, 1 июня, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Полиция Челябинска обещает принимать меры по пресечению нарушений общественного порядка и законодательства во время праздников и на массовых мероприятиях. Об этом на заседании в мэрии города сообщил заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Челябинску, подполковник полиции Сергей Абдувалеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По его словам, правоохранители сделали выводы после прошедшего празднования в городских парках и скверах школьниками «Последнего звонка». Полиция будет осуществлять мероприятия по обеспечению соблюдения порядка и законности во время празднования выпускного. МВД получен список заведений в которых пройдут праздничные вечера, каждое заведение общепита будет взято на контроль. Кроме этого, как заявляют в полиция Челябинска, в парках и скверах будут созданы временные штабы, в которых будет организована работа сотрудников полиции.

«Также (как и на последнем звонке — ИА REGNUM ) будем охранять общественный порядок, также будем дежурить в парках и скверах, и в случае выявления административных правонарушений, конечно, будем их пресекать. В поле зрения будут и несовершеннолетние, точно также как это было на последних звонках. Тогда в парках были организованы, так скажем, временные штабы в помещениях администрации парков, где дежурили сотрудники полиции. При выявлении несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, они препровождались в эти штабы, с ними проводили профилактические беседы инспекторы ПДН», — сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

Во время празднования последнего звонка детей, попавших во временный штаб в парке, опрашивали, вызывали родителей и передали им. Если несовершеннолетний достиг возраста административной ответственности, которая по законодательству наступает с 16 лет, то на него составлялся административный протокол. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, а такие в состоянии опьянения были на последних звонках в парках и скверах Челябинска, то протокол, в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ, составлялся на родителей (законных представителей).

Отметим, во время проведения последних звонков в Челябинске, было выявлено 18 правонарушений с участием несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составлены административные протоколы.

В полиции предупреждают, что за распитие спиртных напитков несовершеннолетними, административную ответственность понесут родители. Кроме этого, дети могут быть поставлены на профилактический учет, что может сказаться на их будущей карьере в госструктурах, вооруженных силах и МВД.

В полиции также выразили недоумение действиями некоторых родителей, пытавшихся устроить скандал по поводу испорченного праздника своим «недорослям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая на территории города прошли фестивали красок. Во время одного из них группа подростков напала на полицейскую машину.