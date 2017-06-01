Калининград, 1 июня, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Международное объединение региональных парламентов пяти стран Южной Балтики — России, Германии, Швеции, Литвы и Польши — рекомендовало Польше возобновить режим местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской области. Об этом сообщила председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, принявшая участие в работе 15-го форума региональных парламентов Южной Балтики, прошедшем в Щецине.

Границы МПП

«При помощи польских и немецких коллег удалось включить в резолюцию пункт о возможности возобновления МПП, — сообщила в эфире радиостанции «Русский край» Оргеева. — Это был достаточно успешный проект, им пользовались для расширения взаимодействия в сфере экономики, культуры и других направлений между жителями Калининградской области и республики Польша. Отрадно, что этот пункт в резолюции форума есть и поддержан представителями всех делегаций».

«Надеемся, что и руководство стран и Брюссель увидит, что парламентарии говорят о возможности возобновления того сотрудничества, к которому так долго шли обе стороны, и которое в настоящий момент прервано», — сказала спикер Калининградской облдумы.

В заседании форума наряду с калининградскими парламентариями приняли участие делегации ландтагов земель Шлезвиг-Гольштейн, ландтага земли Мекленбург — Передняя Померания, Бюргершафта свободного и ганзейского города Гамбурга (ФРГ), сеймиков Поморского, Заподнопоморского и Варминьско-Мазурского воеводств (Польша), регионального Совета региона Сконе (Швеция). Впервые в работе форума участвовала делегация Ассоциации органов местного самоуправления Клайпедского округа (Литва).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что льготный режим МПП был заблокирован по инициативе Варшавы около год назад. Первоначально польские власти мотивировали решение тем, что таковы требования безопасности на саммите НАТО в Варшаве. Однако затем польские высокопоставленные чиновники заявили, что причиной моратория на МПП стала некая опасность, исходящая от Калининградской области

Тем временем, муниципальная власть Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств, граничащих с Калининградской областью, подсчитала, что из-за блокировки Варшавой МПП польские регионы в 5-летней перспективе потеряют до 1,5 млрд злотых (порядка 25 млрд рублей), которые могли оставить российские туристы.