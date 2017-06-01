Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Кудрин рассказал, что фокус-группы ЦСР свидетельствуют о том, что отношение граждан к повышению пенсионного возраста в РФ шесть лет назад было хуже, чем теперь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Шесть лет назад тоже проводились предыдущей командой такие же опросы, отношение было существенно хуже», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о том, каково отношение российских граждан к повышению пенсионного возраста по результатам фокус-группы ЦСР.

Экс-министр финансов подчеркнул, что любые реформы в государстве, в том числе не совсем популярные, требуют тщательного обсуждения и анализа последствий.

«Мы провели часть таких обследований, социологических фокус-групп… Безусловно, в современном мире любые реформы должны обсуждаться, и должен сложиться некий консенсус, или большинство должно все-таки поддерживать», — отметил Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в России продолжается уже несколько лет. Либеральные экономисты настаивают, что пенсионный возраст надо повышать, так как экономика не справляется с выплатами пенсий, а население страны стареет и число пенсионеров будет только возрастать.

Однако главным препятствием для повышения пенсионного возраста является низкая продолжительность жизни в России, особенно среди мужчин.