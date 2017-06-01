Вильнюс, 1 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Сейм Литвы одобрил предложение о повышении возраста, по достижении которого разрешается покупка алкоголя, сообщает портал Bernardinai. lt

Франсиско Гойя. Пьяница. 1776

По информации ресурса, возраст, с которого будет разрешена покупка алкоголя, будет повышен с 18 до 20 лет.

За этот законопроект проголосовал 101 депутат литовского сейма, десять высказались против, а еще десять предпочли воздержаться. Изменения в законе начнут действовать с 2018 года.

Кроме того, предусмотрено сокращение временного режима реализации алкоголя. С понедельника по субботу включительно алкогольную продукцию можно будет продавать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям продажа алкоголя будет ограничена графиком с 10:00 до 15:00.

Депутаты сейма планируют запретить с 2020 года торговлю алкоголем на пляжах, а во время массовых мероприятий будет запрещено продавать спиртные напитки крепче 7,5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Всемирная организация здравоохранения официально признала Литву рекордсменом по употреблению алкоголя на душу населения. Согласно отчёта Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году в Литве на одного человека старше 15 лет пришлось в среднем 18,2 литра абсолютного алкоголя, что на 2 литра больше, чем в 2015 году. Занимающую второе место Белоруссию Литва опережает на 1,8 литра.