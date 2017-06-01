Украина, 1 июня, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Отмечается, что в ходе поездки Гройсман ознакомится с работой ЧАО «Азовсталь» (входит в состав группы Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского), государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт».

Ukraine.politicalcritique.org Торговая Блокада Донбасса

По словам Гройсмана, начавшаяся в январе 2107 года угольная блокада отдельных регионов Донбасса привела к потере 1% экономического роста Украины. Он сообщил, что горно-металлургический комплекс — это треть ВВП Украины и более 300 тыс. рабочих мест.

«Однако на развитие всего комплекса негативно влияет блокада. Из-за блокады мы потеряли 1% экономического роста», — сказал Гройсман во время общения с рабочими «Азовсталь».

Он напомнил, что четвертый квартал 2016 года показал рост экономики в 4,7% после многомесячного падения. И это давало серьезные основания надеяться на дальнейшие успехи. Впрочем, блокада внесла свои коррективы в экономическую и промышленную жизнь, сделала свое «антиукраинское дело».

«Руки никто не опустил. И поэтому задача правительства сегодня — создать условия для сильной экономики. Достойная работа, достойная зарплата, конкурентный продукт — это задачи, которые стоят перед нами. И мы найдем решения для экономического роста. Все, что заработаем, мы все будем реинвестировать в повышение социальных стандартов и проведение капитального ремонта страны — инвестировать в инфраструктуру, изменения в образовании, здравоохранении», — пообещал Гройсман.

Премьер приветствовал решение собственников повысить зарплату на меткомбинате «Азовсталь» на 20%.

«Это очень правильный шаг. Мы должны возвращать украинцев в Украину… Я хочу сказать, что у вас даже минимальная (зарплата), как средняя по Украине», — добавил Гройсман.

Напомним, открытие реконструированного железнодорожного перегона Камыш-Заря — Волновахадолжно увеличить пропускную способность ж/д сообщения почти на 50%. Ранее руководство Мариупольского меткомбината им. Ильича и «Азовстали» обвиняло «Укрзализныцю» в невыполнении заявок меткомбинатов по грузовым перевозкам. Из-за нехватки локомотивов у «Укрзализныци» металлурги теряли прибыль, а украинский бюджет налоговые отчисления.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая украинское правительство ухудшило прогнозы роста ВВП и инфляции в 2017 году. В частности, Кабинет министров прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% (ранее 3%), а рост инфляции до 11,2% (ранее 8,1%). В 2017 году рост украинского ВВП на 2% прогнозировала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

«Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 год мы прогнозируем также незначительный рост в 2%», — сказала Кахконен.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Гройсман заявлял, что торговая блокада ДНР и ЛНР вынудила украинское правительство пересмотреть показатели экономического роста в 2017 году в сторону уменьшения.

Напомним, 17 февраля 2017 года украинское правительство ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии после того, как украинские радикалы и депутаты от «Самопомощи» заблокировали поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР. Согласно распоряжению правительства, украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит, на полную мощность переведены блоки ГЭС и АЭС. В апреле 2017 года Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике.