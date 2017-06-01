Киев, 1 июня, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В решении суда отмечается, что оправдательное решение было принято в связи с недоказанностью в действиях министра ЛНР состава преступлений. Обвинение инкриминировало Баранову совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК (насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 УК Украины (незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Direct-press.ru Экс-министр угольной промышленности ЛНР Сергей Баранов

В сообщении прокуратура говорится о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда из-за несоответствия выводов, изложенных в судебном решении, фактическим обстоятельствам уголовного производства и непризнание судом доводов стороны обвинения, что ЛНР является террористической организацией.

Ранее, в мае 2017 года прокуратура сообщала об осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности т. н. ЛНР.

«Установлено, что в январе 2017 года указанное лицо дало согласие и инициировало свое назначение на должность исполняющего обязанности министра так называемого «министерства инфраструктуры и транспорта «ЛНР». Находясь на указанной должности, он осуществлял обеспечение социально-экономического развития террористической организации «ЛНР» путем проведения псевдогосударственной политики в сфере финансов, науки, образования, культуры, здравоохранения, безопасности дорожного движения и экологии, обеспечивал выполнение «бюджета» террористической организации «ЛНР», нарушая тем самым интересы государства и конституционные права граждан Украины, находящихся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», — информировала прокуратура.

Также сегодня Красноармейский районный суд в подконтрольной ВСУ части Донбасса приговорил корректировщика огня ДНР, 41-летнего гражданина Украины к 8 годам лишения свободы.

Отмечается, что «в январе 2015 года мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать» с ДНР. Он осуществлял сбор и передачу данных ДНР «по дислокации, численности, маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины».

Уроженца Марьинки (под контролем ВСУ) обвинили по ч. 1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или организации).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году украинский парламент только в первом чтении поддержал проект закона, который признает ДНР и ЛНР «террористическими организациями». Второго чтения рада так и провела. Таким образом, ДНР и ЛНР являются легитимными организациями.