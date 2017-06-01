Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Футбольному клубу «Зенит» не нужен третий стадион в Петербурге в дополнение к новой арене на Крестовском острове и старому стадиону «Петровский». Такое мнение 1 июня высказал президент и генеральный директор клуба Сергей Фурсенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чаша стадиона «Санкт-Петербург» ("Зенит-Арена")

«У нас уже есть два стадиона, зачем нам третий», — ответил Фурсенко на вопрос, строится ли в Петербурге резервная арена для сине-бело-голубых. Ранее «Зенит» сообщал, что возведет такой стадион на 20 тыс. зрителей в Купчино на юге города.

«Может, я еще не дошел до этого, — заметил Фурсенко, занявший свой пост менее недели назад, — но, как мне кажется, если есть два стадиона, зачем еще третий?».

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Сергей Фурсенко добавил в отношении стадиона на Крестовском острове, что вопрос о его юридической передаче «Зениту» будет решаться только после окончания Кубка конфедераций, который сейчас является главным приоритетом спортивных функционеров.

Тем не менее, считает Фурсенко, «Зениту» вполне по силам заполнить новую арену, вмещающую около 80 тыс. зрителей.

«Мое глубокое убеждение: самое главное — это красивая игра. Есть она — болельщики идут на стадион. Есть они на стадионе — цели, к которым стремится руководство клуба, достигнуты. Если игра так себе, то и стадион мы никогда не наполним. А при полном стадионе, можете себе представить, какая будет поддержка. Это взаимный процесс», — заметил Фурсенко.

Он также пообещал, что «Зенит» вернется в Лигу чемпионов и будет нацелен на лучший результат, чем третье место в Чемпионате России.

«Уверен, что у нас будет полный стадион, и что мы будем радовать зрителей. Мы готовим и ряд сюрпризов, так что всех приглашаем и милости просим покупать абонементы», — призвал Фурсенко петербуржцев.

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Кубок конфедераций FIFA 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 17 июня Санкт-Петербург примет матч-открытие Кубка между командами России и Новой Зеландии. 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет финальный матч турнира.