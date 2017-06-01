Берлин, 1 июня, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии арестовали подозреваемого в участии в террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 июня сообщает Associated Press.

Matti Blume Немецкая полиция

22-летний уроженец Сирии Ахмет А. А. был арестован в 31 мая в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, говорится в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.

Полное имя задержанного не раскрывается в соответствии с законами о неприкосновенности частной жизни.

Ахмета А. А. подозревают в том, что в 2012 году вместе с ранее арестованным Абдулом Джавадом А.К. он присоединился к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Федеральной прокуратуре считают, что арестованный принимал участие в боевых действиях против правительственный войск Сирии во время боев в районе города Эс-Саура в 2013 году.

Напомним, 9 мая в Берлине задержали двух подозреваемых в терроризме. Согласно официальным данным, двое могут быть членами «Джабхат Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).