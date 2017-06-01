Кант, Киргизия, 1 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. На авиабазе ОДКБ «Кант» в Киргизии российские военнослужащие провели ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, ежегодно отмечаемого в этой среднеазиатской стране 1 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе военного объекта.

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Детей и их родителей с праздником поздравили представители командования авиасоединения и сказочные герои из Бишкекского театра ростовых кукол. После этого юные посетители авиабазы приняли участие в конкурсе стихов и рисунков на асфальте, гонках на велосипедах и самокатах.

Для самых маленьких участников праздника провели парад колясок — детские коляски были превращены в пароходы, самолеты и сказочные кареты. После окончания праздничных мероприятий детей угостили мороженым и прохладительными напитками.

ИА REGNUM напоминает, что авиабаза «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа Российской Федерации и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дислоцированное на базе авиакрыло имеет в своем распоряжении самолеты Су-25 СМ, вертолеты Ми-8 МТВ и разведывательные беспилотники. Контингент и обслуживающий персонал насчитывает около 500 человек. По условиям договора от 2009 года база будет находиться на территории Киргизской Республики до 2058 года, с возможным продлением срока до 2083 года.