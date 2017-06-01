Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 19:31 — ИА Регнум. По словам Дроздова, в соответствии со стратегией развития пенсионной системы России до 2030 года планируется довести средний уровень пенсий до двух прожиточных минимумов.

Старость

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по расчетам Министерства экономического развития России, до 2035 года доходы российских граждан будут расти минимальными темпами.

При этом в прогнозе Минэкономразвития сказано, что к 2035 году пенсии фактически сократятся до уровня 2016 года при базовом и консервативном сценарии прогноза. В целевом варианте, с учетом повышения пенсионного возраста, пенсии могут вырасти всего на 2,5%.

Напомним, сейчас прожиточный минимум составляет чуть более девяти тысяч рублей.