Ашхабад, 1 июня, 2017, 19:20 — ИА Регнум. В течение 2017 года власти Туркмении планируют нарастить экспорт природного газа в соседний Китай с 35 млрд до 38 млрд кубометров. Об этом заявил председатель госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев, выступая на пресс-конференции, пишет ИА «Reuters».

Infoabad.com Туркмения и Китай

Вместе с тем туркменистанский чиновник также сообщил, что объем поставок голубого топлива Ирану останется на прежнем уровне и составит 7 млрд кубических метров.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас основным потребителем туркменистанского природного газа по-прежнему остается Китайская Народная Республика. В 2016 году Туркмения экспортировала в Китай на 11% больше голубого топлива по сравнению с 2015 годом.