Комрат, Молдавия, 1 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах выступила с заявлением, в котором выразила «глубокое сожаление» в связи с решением молдавских властей объявить персонами нон-грата группу российских дипломатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, заявление Влах было опубликовано на персональном сайте политика, в то время как на официальном сайте, где публикуются все сообщения пресс-службы башкана и ее официальные заявления, как руководителя автономии, оно не появилось.

Guttorm Flatabø Стелла при въезде в гагаузский район

Такая практика уже использовалась башканом в «деликатных» ситуациях, когда ей приходилось формально сообщить о чем-либо, либо отреагировать на что-то, но делать это официально и привлекать внимание к этому по каким-то причинам не хотелось. Так, например, было, когда в разгар российско-турецкого кризиса Влах, позиционирующая себя как «пророссийский» политик, встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: информация о встрече появилась лишь на персональном сайте Влах, в то время как на официальном сайте говорилось лишь о встречах с другими турецкими чиновниками более низкого уровня. Эксперты тогда объяснили это нежеланием Влах нервировать «российских партнеров».

На этот раз Влах, судя по всему, решила не нервировать молдавских партнеров, но при этом соблюсти «пророссийскую» формальность. В ее неофициальном заявлении говорится, что этот шаг Кишинева «приведет к резкому обострению молдавско-российских отношений и нивелирует наметившиеся позитивные изменения в сфере политического и социально-экономического сотрудничества между обеими сторонами». «Жители Гагаузской автономии, как и большинство граждан Республики Молдова, видят в Российской Федерации стратегического партнера и желают укрепления дружественных связей с многонациональным российским народом. Соответствующую позицию глава автономии последовательно будет отстаивать в качестве члена правительства [Молдавии] и Совета безопасности при президенте Республики Молдова», — добавила башкан.

Стоит отметить, что даже неофициальное заявление Влах появилось лишь после того, как региональные СМИ выступили с критикой в адрес башкана в связи с отсутствием официальной реакции на антироссийский демарш Кишинева.

После того, как заявление Влах все-таки появилось, местные СМИ не преминули заметить, что оно «больше похоже на пост блогера в соцсети, чем на реакцию руководителя Гагаузии».

«Ирина Влах наконец то отреагировала на выходку молдавских властей, объявивших персонами нон-грата пятерых сотрудников российского посольства. Ну как отреагировала… Через сутки на своём личном сайте она написала, что «выражает глубокое сожаление» в связи с действиями властей. И добавила стандартные строчки про то, что «большинство граждан РМ, видят в Российской Федерации стратегического партнера и желают укрепления дружественных связей с многонациональным российским народом». При этом официальный сайт Гагаузии, где, по идее, должны публиковаться такие заявления, оставил дипломатический скандал без внимания. Ни в понедельник, ни в последующие дни никакой информации о действиях против российских дипломатов и никаких заявлений башкана на Gagauzia. md так и не появилось. Формально, Ирина Влах отреагировала как частное лицо, поскольку использовала для этого свой личный канал связи с пользователями», — отметило, в частности, комратское издание Budjak Online.

ИА REGNUM напоминает, что башкан Гагаузии Ирина Влах была избрана на свой пост благодаря открытой и активной поддержке Кремля.