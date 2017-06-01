Москва, 1 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Так, сотрудники кафедры предпринимательского права, в числе которых завкафедрой профессор Евгений Петров, а также уголовного права и криминологии МГУ, проанализировали 21 документ уголовного дела. Юристы пришли к выводу, что отсутствуют правовые основания для квалификации действий Криваша по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки»), а Маркелова — по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Кроме того, эксперты полагают, что договор купли-продажи ценных бумаг от 30 января 2015 года обладает всеми признаками действительной сделки. То есть сделка по продаже акций ОАО «Тепличное» не была завуалированной и фиктивной.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В свою очередь заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН, доктор филологических наук профессор Анатолий Баранов полагает, что речь в беседах Криваша и Маркелова с участием руководителя организации «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой идет не о взятке, а о средствах, которые Криваш должен заплатить за акции. Маркелов «старается побудить участника Криваша заплатить деньги за акции с помощью убеждения, а не реплик, основанных на угрозе причинить что-то плохое. Маркелов апеллирует к проблемам с мачехой, указывает на необходимость быть благодарным (ранее экс-глава Марий Эл оказывал помощь Кривашу в сложном вопросе), говорит о выплате налога, а также отмечает, что Криваш купил акции и должен их оплатить». В то же время эксперт отмечает, что и Криваш не обращается к Маркелову с просьбами, ничего не требует взамен денег за акции.

Таким образом, «при обсуждении темы «выплата Кривашом Н.А. 20 млн. рублей за ОАО «Тепличное» речь идет о напоминаниях Маркеловым Л.И. о необходимости оплаты стоимости акций ОАО «Тепличное» по договору купли-продажи», заключил лингвист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (первый по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

В настоящее время Маркелов и Кожанова находятся в СИЗО до 12 июня. Криваш, который находился на лечении за границей на момент задержания экс-главы Марий Эл, объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте.