Донецк, 1 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. «Украинская сторона по надуманным причинам затягивает процесс верификации лиц, не желающих пересекать линию разграничения с ДНР и ЛНР. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 1 июня, заявила омбудсмен, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Дарья Морозова.

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«Украинская сторона отказывается от выполнения Минских соглашений в принципе. Верификация, проведенная в пенитенциарных учреждениях, завершена не была. Напомню, что в списке было 73 человека, троим из них не дозвонились, 10 — опросили в телефонном режиме, еще 8 человек якобы сейчас находятся на свободе. Но справок об освобождении установленной формы мне так и не предоставили», — сказала Морозова.

По ее словам, украинская сторона мешает ДНР завершить верификацию заложников.

«Очень часто отказ от продолжения верификации украинская сторона аргументирует тем, что эти люди находятся на свободе. Но на самом деле указанные лица отпущены под личное обязательство или подписку о невыезде, и проблем с доступом к ним нет. Поэтому мы настаиваем на продолжении верификации и скорейшем проведении обмена пленных», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, чтопроцесс обмена заложников по формуле «всех на всех» находится на стадии верификации. Пушилин считает, что бывшие ополченцы и сторонники республик, которые отбывают сроки в украинских тюрьмах, не хотят возвращаться в ДНР и ЛНР, поскольку их запугала СБУ.