Московская область, 2 мая, 2007, 15:12 — ИА Регнум. В пятницу, 4 мая, состоится внеочередное заседание Московской областной Думы , на котором депутаты намерены рассмотреть предложенную президентом России кандидатуру Бориса Громова на пост губернатора Московской области. Напомним, что БорисГромов является действующим главой региона.

ИА REGNUM приводит биографию подмосковного губернатора: "Борис Всеволодович Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове. В 1962-м окончил Калининское суворовское военное училище, после которого была учеба в Ленинградском высшем военном общевойсковом командном училище, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генштаба Вооруженных Сил СССР имени Ворошилова. Генерал-полковник. Прошел путь от командира взвода до командира дивизии. Воинские звания майор, подполковник и полковник получил досрочно. Трижды проходил службу в Афганистане, где осуществлял командование 40-й армией. Руководил выводом советских войск из Афганистана.

В 1989-1990 гг. командовал войсками Киевского военного округа. Затем занимал должность первого заместителя министра внутренних дел СССР. В 1991 году Б. Громов назначен первым заместителем Главнокомандующего сухопутными войсками. С 1992 по 1994 г. являлся заместителем министра обороны России, затем - главным военным экспертом Министерства иностранных дел РФ в ранге замминистра. Избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы. В январе 2000 года избран губернатором Московской области. В декабре 2003 года переизбран на второй срок.

Президент Международной ассоциации "Породненные города". Возглавляет Всероссийскую общественную организацию ветеранов "Боевое братство". Награжден орденами: "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", медалью "За боевые заслуги". Женат, имеет пятерых детей. Автор книги "Ограниченный контингент". Мастер спорта СССР по гандболу".