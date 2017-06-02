Московская область, 2 мая, 2007, 15:12 — ИА Регнум. В пятницу, 4 мая, состоится внеочередное заседание Московской областной Думы, на котором депутаты намерены рассмотреть предложенную президентом России кандидатуру Бориса Громова на пост губернатора Московской области. Напомним, что БорисГромов является действующим главой региона.

ИА REGNUM приводит биографию подмосковного губернатора: "Борис Всеволодович Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове. В 1962-м окончил Калининское суворовское военное училище, после которого была учеба в Ленинградском высшем военном общевойсковом командном училище, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генштаба Вооруженных Сил СССР имени Ворошилова. Генерал-полковник. Прошел путь от командира взвода до командира дивизии. Воинские звания майор, подполковник и полковник получил досрочно. Трижды проходил службу в Афганистане, где осуществлял командование 40-й армией. Руководил выводом советских войск из Афганистана.

В 1989-1990 гг. командовал войсками Киевского военного округа. Затем занимал должность первого заместителя министра внутренних дел СССР. В 1991 году Б. Громов назначен первым заместителем Главнокомандующего сухопутными войсками. С 1992 по 1994 г. являлся заместителем министра обороны России, затем - главным военным экспертом Министерства иностранных дел РФ в ранге замминистра. Избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы. В январе 2000 года избран губернатором Московской области. В декабре 2003 года переизбран на второй срок.

Президент Международной ассоциации "Породненные города". Возглавляет Всероссийскую общественную организацию ветеранов "Боевое братство". Награжден орденами: "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", медалью "За боевые заслуги". Женат, имеет пятерых детей. Автор книги "Ограниченный контингент". Мастер спорта СССР по гандболу".