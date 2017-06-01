Вашингтон, 1 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции в отношении граждан Российской Федерации, Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики в связи с ядерной программой Пхеньяна. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Сообщается, что санкции были введены в отношении российского гражданина Игоря Мичурина. По данным Минфина США он связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Данная компания была внесена в черные списки США ещё в 2009 году. Американские власти считают, что Korea Tangun Trading Corporation обеспечивает поддержку северокорейской ядерной программы.

По сообщению Минфина под санкции попали Корейская народная армия и Минобороны КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой семерки» на своём саммите на Сицилии приняли решение усилить санкции против КНДР.