Бишкек, 1 июня, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии в ходе заседания заявили о возмущении статьей журналиста Улугбека Бабакулова «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над сартами», посвященной проявлениям национализма по отношению к этническим узбекам в социальных сетях.

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Так, депутаты от фракции «Социал-демократической партии Кыргызстана» Айнуру Алтыбаева отметила, что на юге Киргизской Республики слово «сарт» считается оскорбительным и высказал мнение, что «кощунственно размещать такие статьи, и особенно в годовщину событий, которые произошли в начале июня», пишет «Kloop.kg».

Другой представитель партии власти, депутат Мурадыл Мадеминов потребовал от представителей спецслужб и МВД официально оценить опубликованный Бабакуловым материал на предмет возможного разжигания межнациональной розни.

«Каждый гражданин, а тем более журналист должен понимать свою ответственность перед обществом за полную и достоверную информацию об общественно-политической ситуации в стране», — цитирует парламентария ИА «Knews».

Также депутат Мадаминов высказал мнение, что киргизстанская общественность не должно игнорировать подобные публикации, и предложил лишить журналиста Улугбека Бабакулова гражданства Киргизской Республики.

Сам же Бабакулов посоветовал критикам сначала «ознакомиться со статьей и понять, что он раскрывает националистические призывы, которые наводнили социальные сети, и обратить на эту тревожную ситуацию внимание, пока это еще не поздно», пишет ИА «Zanoza.kg».

Напомним, что ранее журналист Улугбек Бабакулов неоднократно обращал внимание общественности и властей Киргизии на появление национализма в киргизстанских масс-медиа и социальных сетях. Отметим также, что за это он подвергался критике со стороны представителей местных СМИ и даже получил выговор от спецслужб Киргизии.