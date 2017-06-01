Астана, 1 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Напряженная общественная борьба за свободу карагандинского учителя Юрия Пака, осужденного за лжетерроризм, подходит к концу. Сегодня, 1 июня, суд удовлетворил его ходатайство по замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. Постановление суда пока не вступило в силу. Как уточнили в суде, Юрий Пак выйдет на свободу через 15 дней.

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«Абайским районным судом Карагандинской области 1.06.2017 года в РГУ «Учреждение АК 159/18» поселка Карабас, под председательством судьи Исабекова рассмотрено ходатайство осужденного Юрия Пака о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание. На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, судом неотбытая часть наказания осужденному заменена более мягким видом наказания в виде штрафа в размере 170 742 тенге», — сообщил детали произошедшего руководитель пресс-службы суда Ардак Жумашев.

Для досрочного выхода на свободу Юрию Паку пришлось заявить, что он признал вину. Похоже, что это дело в силу широкого общественного резонанса для казахстанских правоохранительных органов стало делом принципа. Когда общественность и СМИ требовали адекватного пересмотра, прокуратура даже выступала с обращением к журналистам.

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К обсуждению громкого дела подключалась и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева (дочь президента Казахстана). В частности, она направила обращение на имя генерального прокурора Казахстана Жакипа Асанова с просьбой еще раз проверить факты по данному делу.

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Напомним, почему это дело стало таким резонансным.

14 апреля 2015 года в Центр оперативного управления (ЦОУ) Караганды позвонил неизвестный, который сообщил о своем намерении заложить бомбу в местном ЦУМе. Звонивший заявил, что его зовут Иваном и он мстит за 10 лет, проведенных в тюрьме.

К ЦУМу тут же были подтянуты экстренные службы. Из здания эвакуировали всех людей. Однако саперы бомбу не обнаружили. По факту телефонного терроризма было возбуждено уголовное дело. В результате карагандинская полиция пришла к выводу, что звонок был сделан с аппарата, принадлежащего учителю физики средней школы №86 Юрию Паку.

Учитель попытался представить алиби: в момент, когда был совершен звонок, он помогал коллегам-женщинам носить парты. А мобильный телефон лежал в оставшейся без присмотра сумке в соседнем кабинете. Эту версию подтвердили и коллеги Юрия. Однако полицейские учителям не поверили и провели несколько голосовых экспертиз. Мнения экспертов разошлись. Однако последняя, четвертая экспертиза, проведенная в Алма-Ате, подтвердила, что «голосовые образцы, начинающиеся со слов «полиция, здравствуйте» до слова «алло», принадлежат Юрию Паку».

«Никаких следов монтажа на записи нет. В каких условиях (на улице, в здании) была произведена запись, установить невозможно», — говорится в заключении экспертов.

Сторона защиты настаивала, что голосовые образцы отправлялись в Алма-Ату на экспертизу по электронной почте в сильно ужатом виде. И, по мнению некоторых экспертов, изменение объемов файлов повлияло на качество записи, что привело к неправильному заключению.

Была в деле еще одна странность. По данным оператора мобильной связи, звонок с аппарата Юрия Пака на номер оперативной службы длился всего 6 секунд. Полицейские же общались с лже-террористом почти три минуты.

«Что же получается? Действительно, на 112 поступил звонок с номера моего подзащитного. Он длился всего 6 секунд. Это отдельный звонок. А наш «криминальный» звонок поступил с номера 43−22−25. Это отдельный звонок, второй. В данном ответе Аманова (генерального директора АО «Казахтелеком») написано, что номер 43−22−25, с которого поступил звонок на номер 102, принадлежит ДЧС. Никакого переключения через АТС не было. Это просто какая-то путаница. Также второе заключение экспертов из Алма-Аты об изменении объема аудиофайла, которое влияет на качество записи, играет нам на руку. Изменен аудиофайл, значит, вещественное доказательство тоже пострадало. Либо его заменили, либо испортили намеренно. Первичная аудиозапись была с другой хешсуммой, ее изменили, а значит, результат экспертизы ошибочен», — отмечал на суде адвокат подсудимого Сергей Ким.

Тем не менее, 3 октября судья Казыбекбийского районного суда Алия Жошева вынесла Юрию Паку обвинительный приговор и назначила наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.