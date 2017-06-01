Москва, 1 июня, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Уточняется, что два топора сделаны из камня и характерны для второго и третьего тысячелетий до Рождества Христова. На сайте мэрии отмечено, что артефакты бронзового века найдены археологами в культурных слоях XVI—XVII веков.

World-man.ru Топоры «Фатьяновской культуры», Бронзовый век

Ученые предполагают, что они могли использоваться вторично или служить амулетами. Отмечается, что один из топоров в виде камня с дырой посредине несколько сот лет назад назывался «куриный бог» и считалось, что он приносит удачу в хозяйстве. Кроме того, каменные топоры применялись для заточки инструмента или холодного оружия, а также могли использоваться в качестве грузил для рыболовных сетей.

Находки относятся к артефактам фатьяновско-балановской культуры, существовавшей в этой местности еще в бронзовом веке. Следы этой культуры археологи находят на вей европейской части России от Новгородской области до Татарии.

Условное название «фатьяновской» эта культура получила в честь деревни Фатьяново в Ярославской области, где в 1873 году впервые были найдены предметы быта, свидетельствующие об особой культуре этих племен.