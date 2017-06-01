Токио, 1 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Грузия и Япония разделяют общие ценности и принципы, такие, как демократия, права человека и верховенство закона, заявил министр иностранных дел Грузии на встрече с журналистами в Токио, где он находится с визитом. По информации МИД Грузии, встреча в Японском национальном пресс-клубе состоялась 31 мая.

Почта Грузии, 2008 г 15-летие дипломатических отношений Японии и Грузии, марка

Министр выразил Японии благодарность за ту финансовую и техническую помощь, которую она оказывает Грузии в течение многих лет после обретения страной независимости. Он отметил, что сегодня Грузия уже не только получает помощь от правительства Японии, но и сама может стать интересной для японских инвесторов и бизнесменов.

«Грузия сегодня не только получает от Японии поддержку и помощь, но и сама, благодаря нашей либеральной экономической среде, инвестиционным возможностям и демократическому развитию, может стать интересной для японского бизнеса и японских экономических проектов», — заявил Михаил Джанелидзе.

Одним из приоритетных для правительства Грузии направлений глава МИД назвал развитие высоких технологий и подчеркнул важность сотрудничества с Японией в этой сфере.

Министр рассказал журналистам об успехах Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции и о ситуации на «оккупированных территориях».

Визит министра иностранных дел Грузии в Японию начался 31 мая и продлится до 5 июня.