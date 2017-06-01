Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что президент США Дональд Трамп является прямым и искренним человеком. Об этом Путин заявил сегодня, 1 июня, на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Bloomberg.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что в ходе интервью Путин назвал Трампа «прямым и искренним человеком».

При этом российский президент отметил, что Трамп — это не тот человек, который нуждается в советах. Путин также добавил, что Трампа нельзя относить к категории обычных политиков.

Напомним, Путин и Трамп ещё никогда не встречались, а только говорили по телефону. Предполагается, что личная встреча лидеров России и США состоится «на полях» саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле 2017 года в Германии.