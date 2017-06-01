Пермь, 1 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. В Пермском крае в День защиты детей, 1 июня, состоялась церемония открытия большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Организаторы отмечают, что пермяки в течение всего лета смогут открыть для себя много нового в масштабных, неожиданных по формату и содержанию событиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, летний фестиваль охватит не только краевой центр, но и большинство муниципалитетов Пермского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

С 1 июня по сентябрь события фестиваля пройдут в Перми, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамск, Чердыни и многих других городах Пермского края. За лето на разных площадках в Перми и Пермском крае пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 1 млн человек, начиная с двухлетнего возраста.

«Главная цель фестиваля — открытость и доступность культуры во всех ее проявлениях. Искусство и спорт выйдут на улицы городов всего Пермского края, чтобы привлечь к участию всех желающих и неравнодушных. Среди множества событий проекта каждый житель города и края найдёт что-нибудь для себя — вне зависимости от возраста и от жанровых предпочтений», — подчеркнула вице-премьер краевого правительства Ирина Ивенских.

Стоит отметить, что фестивальное движение в Прикамье переживает возрождение. В 2010-х годах несколько лет проходил большой летний фестиваль «Белые ночи в Перми», который называют легендарным. Инициатором возвращения «легенды» стал врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

«Есть тёплые воспоминания, ностальгия и большой общественный запрос на проведение фестивалей. Причем не только в Перми, но и по всему краю. Программа включает все направления: не только культуру, но и спорт, стрит-арт, охватывает очень много территорий, — не только Пермь, но и все наши крупные и средние города. Рабочее название фестиваля — «Пермский период. Новое время». Приживется ли оно, определят жители края», — отмечает врио главы региона.

Сегодня, 1 июня, на открытии фестиваля юные музыканты Пермского края сыграли совместный концерт с симфоническим оркестром Пермского театра оперы и балета. За дирижёрский пульт встал главный дирижер театра Валерий Платонов. Попасть на сцену было непросто — этой чести удостоились лауреаты краевого инструментального конкурса. По его итогам только 15 музыкантов исполнили сольные партии в произведениях отечественных и зарубежных композиторов.

Стоит отметить, что изначально концерт планировали провести на свежем воздухе, но из-за дождя пришлось перенести мероприятие на сцену Большого зала Пермской филармонии. В программе вечера прозвучали произведения Йозефа. Гайдна, Антонио Вивальди, Фридриха Швиндля, Шарля Берио, Алека Роули, Феликса Мендельсона, Анатолия Самонова, Жюля Демерссмана, Вольфганга Моцарта, Дмитрия Кабалевского и других.

В первый день фестиваля в Перми прошли и другие мероприятия для детей: специальные концертные программы, конкурс рисунков и всероссийская акция «Самый дружный хоровод». Юные музыканты Пермской филармонии выступили с благотворительным концертом в детском онкогематологическом центре.

Программа грядущего уик-энда также весьма насыщена: 2 июня пермяки и гости города смогут увидеть «Триумф мюзикла» от Театра-Театра, 3 июня — концертная программа с участием «Другого Оркестра» из Екатеринбурга. 4 июня всех любителей классической музыки ждут в Большом зале филармонии на концерте одного из лучших коллективов России — Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением прославленного дирижера Александра Сладковского.

«Я чрезвычайно рад вновь оказаться на гостеприимной прикамской земле, где наш оркестр всегда принимают с такой любовью и теплом. Горд и тем, что именно наш коллектив принимает участие в самых первых музыкальных событиях Большого летнего фестиваля», — говорит народный артист России Александр Сладковский.