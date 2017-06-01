Мурманск, 1 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Рыболовецкие компании, работающие в Баренцевом море, получат набор инструментов, с помощью которых они прямо на промысле смогут собирать данные, необходимые для картирования уязвимых морских экосистем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы.

Aquaimages В море

«Определитель основных групп мегабентоса — крупных беспозвоночных Баренцева моря, руководство по сбору данных и компьютерная программа для их фиксации подготовлены при активном участии представителей рыбопромысловой науки и самих добывающих предприятий, — пояснил пресс-секретарь отделения фонда в Мурманске Дмитрий Рябов. — Работа по экологизации тралового лова ведётся уже несколько лет».

В Союзе рыбопромышленников Севера признают, что сбор научных данных — это дополнительная нагрузка для капитанов и судовых экипажей. Однако уже сейчас на кораблях проводится дополнительная разъяснительная работа.

«Понимая, что рыбаки могут не знать всего многообразия видов, обитающих на дне, Всемирный фонд дикой природы совместно с Полярным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии подготовил специальный справочник-определитель основных групп мегабентоса, — добавил Рябов. — С помощью этого пособия даже неспециалисту несложно понять, какие именно донные обитатели водятся в том или ином районе и попали в трал».

В ближайшее время каждое промысловое судно в Баренцевом море получит полный комплект материалов, после чего начнется сбор данных по распределению донных сообществ. В результате будут построены карты уязвимых морских экосистем и определены участки, которые рыбаки должны избегать в процессе промысла.

Напомним, в последние годы в России ведутся дискуссии о возможных путях сохранения хрупких уязвимых донных морских сообществ от разрушения донными орудиями лова.

Ранее за создание большой охраняемой морской территории и запрет донных тралений в северной части Баренцева моря выступили представители организации «Гринпис». Как сообщало ИА REGNUM, с учётом того, что около 80 процентов рыбы в российской части Баренцева моря вылавливается донными тралами, закрытие этих районов для промысла может серьёзно повлиять на российских рыбаков.