Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Итальянский специалист Роберто Манчини, новый главный тренер футбольной команды «Зенит», может прибыть в Санкт-Петербург уже 13 июня. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил 1 июня генеральный директор клуба Сергей Фурсенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Roger Goraczniak Роберто Манчини

«Ведутся переговоры. Предварительно думаю, что 13-го числа мы встретим Манчини в Петербурге», — сказал Фурсенко.

Он пояснил, что давно намеревался пригласить итальянца на работу в Россию, а именно в сборную страны, но не сложилось. Фурсенко описал Манчини как молодого и амбициозного тренера, чьи профессиональные стремления хорошо рифмуются с пожеланиями руководства клуба.

«Как мне кажется, это тренер той квалификации, которая необходима для Петербурга», — добавил функционер.

По его словам, у «Зенита» будет достаточно ресурсов, чтобы усилить команду после продажи трех достаточно дорогих игроков. Фурсенко подчеркнул, что главное для сине-бело-голубых на сегодня — построить, по сути, новую команду, которую бы любили в городе, и и опыт работы Манчини в Англии показал, что он способен справиться с такой задачей.

«Без зрительских симпатий ничего не будет, просто так ради игры мы играть не будем, мы будем играть так, чтобы зритель любил эту команду», — заявил Фурсенко.

Он объявил, что «Зенит» намерен возвращать своих доморощенных игроков, а также воспитывать новых. «Мы будем возвращать своих игроков. Это факт. Это питерский клуб, и там должны играть питерские игроки», — подчеркнул Сергей Фурсенко, занявший должность гендиректора и президента «Зенита» лишь 26 мая.

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Фурсенко добавил, что «Зенит» объявит конкурс на новый гимн клуба на прежнюю музыку «Город над вольной Невой», так как текст прежнего давно устарел. «Там должны появиться «Реал Мадрид», а не «Гамбург» и «Рапид», — пояснил Фурсенко.