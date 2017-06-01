Ростов, Ярославская область, 1 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на общую сумму 47 млн рублей в ходе мероприятий по комплексной реабилитации озера Неро. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры России, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Озеро Неро

Проверку реализации проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области» проводили Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура совместную с УФСБ по Ярославской области и ГУЭБиПК МВД России.

«В ходе проверочных мероприятий установлен факт хищения выделенных на реализацию проекта бюджетных средств. Так, подрядчик предъявил к оплате акты выполненных работ на сумму 143 млн рублей, по которым заказчик произвел оплату за счет средств федерального и регионального бюджетов. Согласно результатам проведенных инженерно-геодезических изысканий объем невыполненных работ оценивается в 47 млн рублей», — сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Нарушения были выявлены на начальном этапе реализации проекта. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Общая сумма средств, которые предполагается освоить в ходе реабилитации озера Неро в 2015—2019 годах составляет около 1 млрд рублей.