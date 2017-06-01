Париж, 1 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Несколько французских солдат получили ранения в результате минометного обстрела лагеря ООН в Мали, заявили представители оборонного ведомства Франции, 1 июня сообщает Reuters.

Defensie.nl Миротворец MINUSMA

Нападение произошло утром 1 июня на миротворческие силы MINUSMA в северном городе Томбукту.

«В результате обстрела несколько французских солдат получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении министерства обороны Франции.

Напомним, ранее представители министерства обороны Швеции заявили, что в городе Томбукту получили ранения четверо иностранных военнослужащих.

В 2013 году Франция направила военные подразделения в Мали, чтобы освободить северные районы страны, занятые исламистскими боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Численность миротворческого контингента Франции составляет 4 тыс. 500 солдат.

В составе миротворческой миссии MINUSMA в Мали находятся 10 тыс. военнослужащих.