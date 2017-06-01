Владикавказ, 1 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Материальная помощь в размере от 8 до 10 млрд рублей будет выделена Северной Осетии в период с 2018 по 2020 годы. Денежные средства из федерального бюджета предоставляются на улучшение и развитие социальной инфраструктуры республики.

(сс)Michael Marcovici Деньги

За счет поддержки будут вестись строительство, ремонт и реконструкция медицинских, образовательных, культурных, спортивных сооружений и объектов жилищно-коммунальной сферы, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

«Сейчас самое важное — определить первоочередной список объектов с учетом потребностей районов, разобраться с проектно-сметной документацией», — обозначил первоочередные задачи глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, отстоять программу помощи Северной Осетии было непросто. Принципиальное решение по выделению денег из федерального бюджета было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Одним из важных направлений, для которых выделялись денежные средства, будет развитие Моздокского и Пригородного районов. Отдельно будут выделены из резервного фонда федерального правительства средства на обеспечение жильем пострадавших в ходе теракта в Беслане.

Стоит отметить, что в регионе ожидают выхода указа президента РФ о праздновании 1100-летия крещения Алании, которое будут отмечать в 2018 году. Глава РСО-Алании обсудил вопросы подготовки к этому масштабному событию с Дмитрием Козаком.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Северная Осетия получила статус дотационной республики. По словам главы региона Вячеслава Битарова, поскольку ранее РСО-Алания не имела этого статуса, ей не оказывалась необходимая поддержка из федерального центра. С получением же его регион может рассчитывать на дополнительную помощь и на более выгодные условия при участии в целевых программах.