Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В российском законодательстве остается «теневая» лазейка, позволяющая реконструировать теплотрассы с помощью старых труб. Об этом заявил директор Челябинского трубопрокатного завода Александр Грубман на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ржавые трубы

«Находясь в этом городе, нельзя не вспомнить ряд аварий, которые захлестнули Петербург в 2010—2012 годах», — заметил Грубман. В частности, напомнил он, в пригородном Колпино зимой под отключение однажды попал сразу 651 дом, что стало настоящей катастрофой.

Тогда представители Челябинского трубопрокатного завода выступили приглашенными экспертами. «Когда мы вникли, выяснилось, что часть сертификатов (на трубы) была подделана, часть маркировки на трубах — подделана. За несколько лет до аварий около 600 км труб б/у было закопано в землю. Можете себе представить масштаб катастрофы», — сказал эксперт.

Причем, пояснил Грубман, существует не только теневой рынок контрафактных труб, но и вполне легальный, так как в канализационных и некоторых других безнапорных системах старые трубы использовать можно.

«На теплотрассах этого делать нельзя. Но в законодательстве нет жесткого ограничения на использование труб б/у при реконструкции теплотрасс. Никаких механизмов контроля таких труб тоже нет, ведь ради каждой нужно было бы проводить отдельное исследование, это физически невозможно сделать. Мы очень заинтересованы, чтобы инвестиции пошли в эту отрасль, но если не закрыть теневую лазейку, законодательно не поставить заслон, работать все это будет не так эффективно», — считает Грубман.

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Напомним, громкий коррупционный скандал в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга разразился в 2012 году. Выяснилось, что за несколько лет в северной столице закопали 600 км старых труб, это стало причиной десятков аварий в теплосетях, ущерб от которых превысил 3 млрд. рублей.

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