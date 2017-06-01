Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Правительство Турции сняло ограничения на поставки в страну российской пшеницы, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала НТВ.

Pixabay.com Зерно

По словам Александра Ткачева, власти Турции открыли для России зерновой рынок страны. Ткачев отметил, что на турецкий рынок сейчас идёт более трёх миллионов тонн российского зерна.

Напомним, правительство Турции с 15 марта 2017 года поменяли правила ввоза нескольких видов сельхозпродукции, предназначенной для переработки турецкими предприятиями. В этот перечень попали российские пшеница и подсолнечное масло, так как Россия тогда не получила прав на беспошлинные поставки в Турцию. Тогда это объясняли тем, что Россия не аннулировала запрет на ввоз некоторых сельхозпродуктов из Турции.

В первых числах мая 2017 года президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Эрдоганом сообщил представителям СМИ о достижении договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле».

Тем не менее в конце мая 2017 года ряд российских и турецких сельскохозяйственных ассоциаций сообщили о введении властями Турции ограничений на ввоз российской пшеницы, согласно которым на долю России должно приходиться не более 25% от всех выданных разрешений на беспошлинный ввоз пшеницы в Турцию.

Кроме того, представители Масложирового союза России заявили об аналогичных ограничениях в отношении российского подсолнечного масла. При этом министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил о снятии ограничений на ввоз некоторых видов сельхозпродукции из РФ.