Челябинск, 1 июня, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Представители «Фольксваген Груп Рус» приедут в Челябинскую область для рассмотрения перспектив локализации производства автокомпонентов. Об этом договорились губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович, сообщает пресс-служба главы региона.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Челябинской области находится на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который начал работу сегодня, 1 июня. Одна из главных задач челябинской делегации — представление возможностей региона экономическим субъектам, поиск инвесторов, готовых вложиться в проекты на территории области.

В настоящее время достигнуты первые договоренности. Генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович принял решение посетить Южный Урал для изучения возможностей челябинских производителей автокомпонентов и металлургической продукции. Цель визита — расширение локализации производства немецкого автоконцерна в России.

Также сообщается о подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Челябинской областью и Группой «ВИС». Документ фиксирует принципы и условия для развития проектов государственно-частного партнерства в различных отраслях экономики региона. Задачами взаимодействия сторон определены привлечение частных инвестиций в региональную экономику, инфраструктурное развитие региона.

В планах ВИС значится и развитие социально-значимых проектов в Челябинской области.

«Речь идет о перспективных проектах в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Механизм государственно-частного партнерства — эффективный инструмент в решении подобных задач, и у Челябинской области большой потенциал в данной сфере», — сообщил генеральный директор Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Глава Челябинской области Борис Дубровский обозначил заинтересованность в опыте Группы «ВИС» для создания железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Челябинск-Екатеринбург», а также пригласил к сотрудничеству по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

«Нам интересен опыт одной из ведущих строительных компаний в России по целому ряду направлений. Наш регион сейчас включился в проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Это сложный проект, который требует максимально широкого взаимодействия. Также в Челябинске идет подготовка к саммитам стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Запланировано не только строительство крупных инфраструктурных объектов, но и реконструкция набережной реки Миасс. Знаю, что у Вашей компании есть подобный опыт, поэтому рассчитываю на плодотворное и долгосрочное сотрудничество», — сказал Борис Дубровский.

Эксперты в Челябинске оценивают социально-экономическое положение в Челябинской области как неудовлетворительное, причем в сравнении и с общероссийскими показателями, и с соседями по Уральскому ФО.

«Экономический форум в Санкт-Петербурге интересен всем и полезен тем, что там заключаются конкретные контракты — инвестиционные, торговые, деловые. И когда идет отчёт о результатах работы экономического форума, всегда идёт речь о триллионах рублей по заключенным договорам. Это межгосударственная практика. То же самое происходит, когда на форум приезжают руководители регионов. Хотелось бы, чтобы руководитель нашего региона приехал тоже с реальными результатами. С соглашениям, подписанными с различными партнерами, в том числе с зарубежными, европейскими, китайскими, которые бы были воплощены за реальный срок — в один, два, три года», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор челябинского филиала РАНХиГС, профессор Сергей Зырянов.

Политолог пояснил, что такие сроки реализации для губернатора принципиальны, так как если в 2019 году Дубровскому предстоит переизбираться, то нужны реальные результаты, которые можно было бы предъявить за пятилетие руководства в регионе.

Отметим, экономический блок правительства Челябинской области поставил для себя за основную цель привлечение инвесторов, которые вложились бы в проекты на территории региона. На текущий момент основными инфраструктурными проектами в поле внимания правительства Челябинской области являются: подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург, развитие построенного транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский», локализация иностранных производств на площадках в Челябинской области, развитие проектов в сельскохозяйственной отрасли. Также стратегической ставкой в экономической политике экономического блока правительства региона является развитие малого и среднего предпринимательства.

Напомним, на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС запланированы средства федерального и регионального бюджетов в размере 12,7 млрд рублей. На постройку ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» по предварительным расчетам потребуется 165 млрд рублей. На ТЛК «Южноуральский» уже затрачено свыше 6 млрд рублей.