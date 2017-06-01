Донецк, 1 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. На всех этапах переговорного процесса в Минске представители Украины проводят абсолютно деструктивную политику практически по всем вопросам. В частности, в вопросе бессрочного перемирия». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 1 июня на пресс-конференции заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Официальный Киев не готов говорить о бессрочном перемирии. Для жителей Республики крайне важен каждый день перемирия, особенно для тех, кто проживает фактически на линии соприкосновения. В прифронтовых районах нашего государства люди каждый день и ночь слышат и ощущают непрекращающиеся разрывы снарядов. Странам-гарантам (Франции, Германии, России — ИА REGNUM ) необходимо оказывать давление на Киев, чтобы украинская власть предприняла хоть какие-то шаги в сторону выполнения Минских договоренностей», — рассказал Пушилин.

Он сообщил, что процесс обмена заложников по формуле «всех на всех» находится на стадии верификации. Пушилин считает, что бывшие ополченцы и сторонники республик, которые отбывают сроки в украинских тюрьмах, не хотят возвращаться в ДНР/ЛНР, поскольку их запугала СБУ.

«Вся загвоздка в том, что Украина откровенно и открыто лжет, говоря о том, что провела верификацию, но это не так. Это подтверждает также и координатор по гуманитарным вопросам. На встрече Контактной группы мы договаривались о том, что пройдет проверка тех, кто находится в местах содержания, тех, кто уже отпущен под подписку, и т.п. Однако мы знаем, что происходит на территории Украины, — назвать это свободой можно только очень условно. Многие люди просто боятся вернуться на территорию ДНР, так как они опасаются за родственников, которые остаются на Украине и получают от сотрудников СБУ прямые угрозы», — подытожил Пушилин.

Ранее, 16 мая, вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что украинская сторона завершила процедуру верификации тех лиц, которых нельзя помиловать ради освобождения заложников, но которые отказываются перемещаться в ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники, содержащиеся в местах лишения свободы, по которым проводилась верификация, отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

«Это важная информация. 100% из тех, по кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в «оккупированный» Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание», — рассказал Порошенко. По его словам, «нежелание украинцев возвращаться в ДНР и ЛНР поставило в неловкое положение представителей республик».