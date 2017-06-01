Ярославль, 1 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Коллектив Ярославской областной клинической больницы попрощался с главным врачом Олегом Белокопытовым, который возглавлял медицинское учреждение 20 лет. Исполнять обязанности руководителя будет Елена Бутина, первый заместитель главного врача. Приказ об этом подписал сам Белокопытов. О том, что контракт не продлен, главный врач узнал за неделю до этого события от кадровой службы департамента здравоохранения региона.

Gmpnews.ru Олег Белокопытов

«Мне позвонили из департамента и сказали, что надо приехать и подписать бумаги. Причины никто не объяснял. Не было разговоров ни с директором департамента Русланом Саитгареевым, ни с заместителем председателя правительства области Виктором Костиным. Никто не приехал, не пожал руку, не сказал спасибо за 20 лет работы. Чье это решение, я не знаю. Когда был назначен Руслан Саитгареев, он приехал в больницу, мы общались, обсуждали планы, мне он понравился — молодой, энергичный. Но потом появилось окружение, все общение свелось к переписке. Я не мог понять, что произошло», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM бывший главный врач Ярославской областной больницы Олег Белокопытов.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, увольнению главного врача предшествовали несколько проверок. Первая проверка проходила осенью прошлого года и касалась антикоррупционной деятельности медицинского учреждения. По ее итогам Олегу Белокопытову был объявлен выговор, с которым главный врач не согласился. Белокопытова обвинили в том, что в список коррупционно-опасных должностей были включены не все работники больницы, с которых, по мнению чиновников, необходимо было собрать декларации о доходах.

«В больнице работают 1,5 тысячи человек, и чисто физически мы бы не смогли собрать со всех декларации и проверить их», — прокомментировал эту ситуацию Олег Белокопытов.

Затем была еще одна проверка департамента здравоохранения и фонда обязательного медицинского страхования, которые не выявили нарушений. Собеседники ИА REGNUM из числа действующих врачей больницы рассказали, что главный врач пользовался большим уважением в коллективе, люди выражали сожаление в связи с его уходом.

В Ярославской областной больнице Олег Белокопытов работал с 1980 года, в 1974—1975 годах проходил в ней интернатуру, начинал работать санитаром. Прошел все ступени профессионального становления. Имеет высшую категорию по специальности «Рентгенология», «Общественное здоровье и организация здравоохранения», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ, награжден знаком «Отличнику здравоохранения». Является обладателем звания «Лучший главный врач Ярославской области», председателем Общества православных врачей России.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Олег Белокопытов сказал, что ни на кого не обижен и ушел «с легким сердцем». Однако обстоятельства увольнения заслуженного врача вызвали у него самого искреннее удивление.