Калуга, 1 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Перспективы атомной энергетики страны напрямую связаны с быстрыми реакторами. Об этом 31 мая в Обнинске заявил руководитель Калужского кластера ядерных технологий, депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Publicatom.ru Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова. На АЭС эксплуатируется два энергоблока — БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о решении начать строительство двух мощных блоков на 1200 мегаватт на белоярской площадке и южноуральской площадках.

«На прошлой неделе я был в Екатеринбурге и на Белоярской атомной станции. Там «Росатом» обсуждал этот проект и решение проблем отработанного ядерного топлива с представителями экологической общественности», — заявил Скляр.

Он также отметил, что в дальнейшем роль обнинского Физико-энергетического института имени Лейпунского будет возрастать, поскольку быстрые реакторы, которыми занимаются в научном учреждении, востребованы. Они вновь будут строиться и это даст ФЭИ, как научному руководителю тематики, гарантированные заказы в ближайшем будущем.

По словам Скляра, деятельностью нового калужского кластера заинтересовался генеральный директор «Rusatom Healthcare» Денис Чередниченко. Этаорганизация отвечает за продвижение ядерных технологий для нужд медицины и промышленности в России и за рубежом.

Кроме того, одним из первых проектов калужского кластера ядерных технологий станет создание сети центров облучения пищевых продуктов на базе Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии в Обнинске.

Скляр также сообщил, что историческое здание на улице Менделеева, где жил Курчатов, станет традиционным местом для проведения заседаний кластера ядерных технологий. Здесь будут проходить «ядерные» конференции для школьников, появится музейная экспозиция и дом станет частью музея атомной энергетики Обнинска.

«Мы дадим этому дому вторую жизнь! — пообещал Геннадий Скляр. — Мы договоримся с Курчатовским институтом, чтобы они «подпитали» нас экспонатами для музейной экспозиции из своих архивов. Будем просить поддержать этот социальный проект «Росатом» и «Росэнергоатом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Обнинске появится новый кластер ядерных технологий. Одним из главных направлений деятельности кластера станет ядерная медицина. В число учредителей образования вошли ведущие научные предприятия Обнинска, представители малого инновационного бизнеса. Помимо исследований в области ядерных технологий, ученые планируют уделять внимание вопросам экологии и профильного образования. Правление кластера возглавил Геннадий Скляр, а исполнительным директором назначена бывший директор Обнинского института атомной энергетики, кандидат экономических наук, доцент Наталья Айрапетова.