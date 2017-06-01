Париж, 1 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Пупар заявил, что следов «русских хакеров» в кибератаке, которая была произведена на предвыборный штаб Макрона, не выявлено.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Также глава ANSSI заявил, что эта хакерская атака была настолько простой и бесхитростной, что совершить её мог практически кто угодно. Такая простота также говорит в пользу того, что атаку совершил один хакер, отметил Пупар.

По данным ANSSI, нет никаких подтверждений тому, что за хакерскую атаку несет ответственность российская хакерская группировка APT28, которую обвиняли, в частности, во вмешательстве в выборы президента США.

Напомним, Макрон в ходе предвыборной кампании заявил, что на его штаб была совершена хакерская атака. Он обвинил в этой атаке «русских хакеров», не предоставив никаких доказательств.