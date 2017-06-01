Стокгольм, 1 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Четверо иностранных военнослужащих получили ранения в результате атаки на лагерь ООН в Мали, заявили в оборонном ведомстве Швеции, 1 июня сообщает Associated Press.

Magharebia Малийские исламисты

Читайте также: Атаки исламистов вынудили власти Мали вновь продлить режим ЧС

Нападение на лагерь ООН произошло утром 1 июня в северном городе Томбукту. Пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников Швеции.

В лагере ООН находятся медицинские работники из разных стран мира, заявил командующий контингентом шведских войск в Мали Пер Нильссон.

Читайте также: СМИ: В Мали произошло слияние трех террористических группировок

Напомним, миротворческая миссия ООН в Мали (MINUSMA) считается одной из самых опасных миссий ООН в мире. В 2016 году в результате нападений исламистов погибли 23 сотрудника ООН — самый высокий показатель по сравнению с другими странами мира.